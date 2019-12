En una nueva emisión del programa de Chilevisión “La Divina Comida” estuvieron invitados Maura Rivera, Blanca Lewin, Jaime Parada y Pedro Ruminot, quienes se disputaron por ser el mejor anfitrión.

Fue precisamente Ruminot el encargado de abrir la primera noche, con una sencilla cena, donde abordaron diversas y desconocidas historias del comediante.

En este contexto, el comediante ofreció un variado menú, el que incluía verduras, carnes y leche, y realizó una preparación especial para la bailarina Maura Rivera, ya que es vegetariana.

En vez de ofrecerle carne con papas salteadas, como a los demás invitados, Ruminot le preparó fritos de atún, lo que fue agradecido por la bailarina.

Fue precisamente este hecho el que causó gran molestia en los televidentes, puesto que Rivera consideraba “vegetariana” pero aún así comió los fritos de atún.

Cabe mencionar que Rivera aclaró lo sucedido y se declaró “pescetariana”, ya que seguía comiendo pescado, pero no carnes rojas.

Revisa a continuación las reacciones:

#LaDivinaComida no come carne, por que es animalista… Pero come pescado.. pic.twitter.com/nxxeYSzR17 — Francisco Mena (@reivajanem) December 8, 2019

Maura dice que no come carne porque es animalista pero come pescado, desde cuando los peces dejaron de ser animales? 🤔🤔#LaDivinaComida — Acid Hooker. (@hooker159) December 8, 2019

Es vegetariana porque es animalista. Que bueno saber que los pescados son plantas….. Pescetariana 🤔#ladivinacomida — Alicia Jara (@AEsterio) December 8, 2019

Y el pez acaso no es un animal? #LaDivinaComida — Gastón Carroza (@gastoncarroza) December 8, 2019

la maura diciendo que no come carne por los animales y que es animalista mientras come pescado 🤡🤡 #ladivinacomida — pauli the grinch (@worstinmachine) December 8, 2019

No sabía que los peces no eran animales #ladivinacomida — Betsabé Farías (@bet_9) December 8, 2019