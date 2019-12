Padre de Juan Pablo Queraltó escuchó por audio ambiente el asalto y golpiza a su hijo

El periodista Juan Pablo Queraltó conversó con Pedro Carcuro en “El Rompecabezas” de Agricultura y relató el asalto que sufrió a mano armada en una autopista que conecta Chicureo con la Ruta 5 norte.

La situación la vivió la mañana de este lunes. “Gracias a Dios estoy vivo, acompañado de mi mujer, de mi hijo, de mis padres, mi familia que son fundamentales en este momento”, comenzó diciendo.

“Hay que estar ahí para darse cuenta de la experiencia. Nosotros ya habíamos vivido con mi mujer un portonazo hace tres años en Vitacura en el sector de Las Nieves. Esta es una ruta que uno transita siempre, quienes vivimos por acá, es una ruta fácil para llegar a la Ruta 5”, comentó

En ese minuto “iba en el auto conversando por teléfono con mi papá , yo siempre lo llamo en la mañana, y tomo esta curva, este trébol, para meterme al acceso de la Ruta 5 cuando no sé si él me atravesó antes o ya estaba parado ahí… y el auto estaba parado”, siguió.

“Y me dije esto es raro. Uno se pasa en ese momento por la mente que las personas se quedaron en pana o son delincuentes, pero todo en fracción de segundos. Y cuando voy disminuyendo veo que se bajan cuatro tipos, dos con armas, con pistolas, y comienzan inmediatamente a apuntar hacia mí, hacia el auto. Hago el amague de hacer marcha atrás. Es difícil, el auto te queda en Parking y nada… Decido abrir la puerta, me bajo del auto y digo por favor llévense el auto y ellos apuntándome con las armas. Ahí uno de ellos me pega con el arma en la cabeza, me bota al piso… en el teléfono yo hablaba con mi padre“, relató. Por el otro lado su padre escuchaba el audio ambiente.

“Fue muy fuerte (para él)”, confesó. “Él escuchaba los gritos, escuchaba después como el teléfono cayó y perdió comunicación. Imagìnate lo que pasaba por su mente, él estando en Rancagua, entendiendo que algo estaba pasando pero no sabía qué, después me trata de llamar y el teléfono ya no tenía comunicación“, dijo.

“Estos tipos me botan, me arrastran por el piso, me pegan, me siguen arrastrando, apuntándome con el arma y de un momento a otro veo los neumáticos de mi auto al lado mío y pensé que iban a arrollar con el vehículo… por encima. Me doy vuelta, abro los ojos, los tipos se estaban yendo, subiendo al auto uno por cada puerta y el auto que iba adelante ya había tomado dirección hacia la Ruta 5 Sur”, contó.

“En ese momento me paro con la adrenalina a full, pidiendo ayuda. A las 7 de la mañana poco vehículo pasa por esa carretera. Y veo que pasa un camión. Me observa, me mira, como que me toma en consideración. Puedo entender también que en la situación que vive el país se genera desconfianza de todo el mundo, más de una persona que va corriendo por la carretera pidiendo ayuda. Quizá que rollo se pasó este señor”, dijo.

Finalmente lo ayudó un doctor a quien hace poco le había pasado lo mismo. Le ofreció su teléfono y Queraltó llamó a su madre para que se contactara con su mujer.

Según el periodista, los delincuentes tenían entre 17 y 22 años, de pelo más o menos claro y se veían tranquilos, no drogados. “Era una banda organizada”, declaró. “Tengo en mi mente el rostro de por lo menos dos (con armas), los otros no sé en qué condiciones estaban”, dijo además.

Por último reveló que “el teléfono mío tenía GPS. Y desconectaron el teléfono pero el GPS se mantuvo prendido. Carabineros pudo llegar al lugar donde se registró por última vez en Puente Alto, en unas bodegas. En ese lugar encontraron seis vehículos con encargo por robo”.