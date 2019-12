Pampita dio detalles de cómo el fue el acuerdo con Bejamín Vicuña tras terminar el matrimonio. Todo para demostrar que es una buena persona y desestimar la denuncia de la exniñera de sus hijos por “maltrato psicológico” y que, además, la trató de “mala madre”.

“Para mí el honor de una persona es muy importante y me manejo así desde que tengo uso de razón. A mí no me vas a ver haciéndole daño nunca a una persona que quiero”, relató la modelo en el programa “Involucrados” de la TV argentina.

“A mí no me vas a ver debiéndole plata a nadie, ni pidiéndole plata a nadie. Yo me separé de mi pareja de casi 11 años y yo no le pedí ni un centavo. Me fui con mi ropa. A pesar de que me correspondía y que capaz era para mis hijos. Saqué mi ropa y nada más”, reveló sobre el acuerdo que hizo con el actor.

“Para mí la plata se consigue trabajando uno, en el trabajo que sea. La dignidad de que la plata la consigas por tu trabajo y como corresponde, no te la quita nadie”, dijo en alusión a su exempleada.

“Yo no quiero vengarme de su maldad. A mí no me sirve. Yo quiero que quede claro como soy como ser humano, porque no quiero que le quede a nadie la duda y porque tengo las pruebas para demostrar lo que digo”, continuó diciendo.

“Yo no voy a negociar ni un centavo. Yo no voy a pagar para que alguien deje de decir mentiras”, finalizó.