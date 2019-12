Luli compartió tierna foto junto a su hijo e ignoró las críticas a su rol de madre

Nicole “Luli” Moreno compartió una tierna fotografía junto a Francisco, su hijo. Recordemos que la modelo y el menor vivieronun complejo momento en enero del presente año, cuando el joven se vio involucrado en una pelea en la comuna de Las Condes.

Recientemente la rubia obtuvo el segundo lugar en una competencia de fisicoculturismo y fue invitada al programa “Sigamos de Largo” de Canal 13, donde habló de este importante logro y de otros temas, entre ellos las críticas que ha recibido en relación a su rol de mamá.

“Yo creo que todas la madres se pueden cuestionar su maternidad, ¿cómo lo hacen? O yo toda mi vida, de chica, ¿lo estaré haciendo bien?, ¿estaré trabajando mucho? Pero siempre he sido una madre presente, nunca lo dejé solo. Nunca fui a carretear cuando él era guagua. Si yo conocí una discoteque fue porque fui a hacer un evento, a trabajar”, contó Luli en la instancia.

“Ir a un evento es un trabajo. Si yo no voy a un evento, no vengo acá o mañana no voy al matinal, o no subo la publicidad de tal cosa, yo no vivo. Yo soy independiente, como muchas madres solteras”, agregó la rubia.

Ahora, empoderada y sin tomar en cuenta comentarios, Luli publicó una foto en su cuenta de Instagram en compañía de su hijo. En la postal se les puede ver abarazados en un café.

“Mi apañador de la vida”, escribió la modelo fitness en la imagen que alcanza los 6 mil Me Gusta y cientos de comentarios positivos.

Revisa la imagen a continuación: