Luego del éxito que ha sido “El Irlandés” tras su estreno en Netflix y los cines, Martin Scorsese dejó en suspenso la posibilidad de retirarse de la industria. En entrevista con The Guardian de Inglaterra, el directos sostuvo que “los cines están dominados por películas de superhéroes”, en clara alusión a la saga de Marvel que hace algunas semanas crítico duramente afirmando que “eso no es cine”.

“Me parece bien si quieres esas películas… mi problema es que no hay espacio para otro tipo de obras. No sé cuántas más podré hacer, por lo tanto la idea era, al menos, conseguir hacerla y puede que algún día la proyecten en el National Film Theatre de Londres o la Cinemateca de París. No estoy de broma”, agregó el también productor de 77 años y ganador de tres Globos de Oro.

“En salas con doce pantallas, once están ocupadas por películas con superhéroes. Está bien si te gustan, pero ¿de verdad necesitas once salas? Es imposible para películas como ‘Lady Bird’, que no necesita ser muy comercial pero es modesta y genuina, y termina encontrando un gran público. Que una película sea comercial no significa que no pueda ser arte”, complementó “Marty” en su crítica.

De todas maneras, Scorsese ya piensa en su nuevo proyecto titulado “Kllers of the flower moon”, basado en el libro de David Grann sobre una serie de asesinatos investigados por el FBI a inicios de los años ’20. El rodaje de la película comenzaría en marzo de 2020 y ya tiene a dos de sus actores confirmados: Robert de Niro y Leonardo DiCaprio.