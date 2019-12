Estos fueron los 10 videos más vistos durante la década en YouTube

uedan pocos días para que termine el 2019 y, en su defecto, la década. Por esa razón, YouTube realizó el listado de los 10 videos más vistos del último decenio y las cifras son asombrosas.

Sin contrapesos, “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee lidera la lista con 6.573.898.812 visualizaciones, seguido de “Shape of you” de Ed Sheeran con 4.536.580.787 reproducciones. El podio lo cierra “See You Again” de Wiz Khalifa y Charlie Putt con 4.338.307.610 vistas.

La canción de los artistas latinos fue todo un éxito desde su primer día en la plataforma de videos, a tal punto que en sólo tres años alcanzó el récord Guiness. Este es el resto de la lista.

Uptown Funk – Bruno Mars & Mark Ronson (3.743.904.813 reproducciones)

Gangnam Style – PSY (3.479.496.150 reproducciones)

Sorry – Justin Bieber (3.230.527.175 reproducciones)

Sugar – Maroon 5 (3.094.796.466 reproducciones)

Roar – Katy Perry (2.974.913.818 reproducciones)

Counting stars – One Republic (2.891.406.790 reproducciones)

Thinking out loud – Ed Sheeran (2.872.945.565 reproducciones)