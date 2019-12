Ha nadie ha dejado indiferente el gigantesco incendio producido en Valparaíso el 24 de diciembre, el que afectó a alrededor de 245 familias.

De hecho, el siniestro causó la inmediata reacción del cantante nacional DJ Méndez, quien se vio sumamente afectado con lo sucedido.

El artista compartió un sentido mensaje en sus redes sociales, donde envió todo su apoyo a las familias afectadas: “Quizás se han dado cuenta de que últimamente no uso mucho mi Instagram, especialmente en esta Navidad no quise subir nada, porque sentí que no tenía mucho que celebrar… Necesitaba enviarle mi apoyo y mi fuerza a la gente de Valparaíso, que ya van más de 240 casas quemadas, con gente que lo perdió todo“, comenzó expresando.

Asimismo, el cantante indicó que es sumamente frecuente que estas tragedias sucedan en aquel lugar, y que por un lado es bueno que en los medios de comunicación se esté hablando de los posibles sospechosos de los que provocan estos siniestros.

Finalmente, DJ Méndez envió toda su “fuerza, amor y paz para la gente de Valparaíso”, añadiendo que le hubiese gustado “estar ahí”.

Rápidamente el video generó ola de aplausos y alcanzó las más de 47 mil reproducciones.

“Grande mi Leo! Gran ❤️”, “Grande mendez”, “Aguante leo 🤗”, fueron algunos de los mensajes que recibió el cantante chileno.

Revisa la publicación acá: