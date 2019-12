Carolina Soto se luce en bikini tras perder 22 kilos: Entregó motivador mensaje

Carolina Soto posó en bikini y entregó un motivador mensaje de amor propio para cerrar el año 2019. La cantante chilena compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde se evidencia su nueva figura tras someterse a una cirugía de manga gástrica, con la cual bajó 22 kilos en solo tres meses.

“Sé que a much@s les motiva mis cambios, a ellas va este mensaje de cuidado y cariño!”, partió reconociendo la ex integrante del programa Rojo de TVN.

“Este cambio fue para mejor y me siento agradecida de lo feliz que me tiene. Que sea un buen cierre de año para todos y que se venga lo mejor. Se vienen proyectos y sorpresas! Por ahora me tomaré unos días para descansar mi voz. Nos vemos prontito! Besos y gracias por su apoyo de siempre!! 😘”, agregó Carolina

La imagen obtuvo 14 mil Me Gusta y múltiples comentarios de seguidores que destacaron el radical cambio de la cantante.

“¡Estás guapísima! La gente nunca entenderá que los que estamos operados de una cirugía bariátrica es porque optamos por nuestra salud primero que todo”; “¡Devuélvete que te pasaste! 😍”; “Te ves cada día más divina, pero lo mejor es que jamás has perdido tu esencia” y ” Siempre te he encontrado muy bella, ¡sigues hermosa!”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas en la imagen de Carolina.

Revisa la fotografía a continuación: