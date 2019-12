Karol Lucero tuvo exclusiva segunda despedida de Mucho Gusto

Como todos saben Karol Lucero salió del matinal Mucho Gusto y de las pantallas de Mega. El comunicador tomó la decisión tras recibir varias críticas y “funas” en redes sociales tras el inicio del estallido social que experimenta el país.

Luego de varias semanas en silencio Karol regresó al matinal en un especial de Navidad. En la instancia se despidió de sus compañeros, de su público y habló del complicado momento que debió enfrentar.

“Cuando hablan personas que me conocen, eso es lo que realmente me importa. Qué me importa lo que digan los que no me conocen o la opinión que tengan o el prejuicio que tengan. Ya no es mi problema, es el de ellos”, señaló el comunicador en la instancia.

El reencuentro conmovió a los integrantes del panel, entre ellos Luis Jara quien se emocionó hasta las lágrimas con las palabras del ex integrante del equipo.

El momento fue intenso para todos, sin embargo la despedida no terminó ahí ya que Karol asistió a una reunión posterior organizada por quienes fueron sus compañeros de trabajo. El comunicador compartió una imagen del momento en su cuenta de Instagram

Revisa la postal a continuación: