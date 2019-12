Nicole Pérez, la recordada “Dra. Cahuín” del programa juvenil Mekano, se emocionó hasta las lágrimas tras reconocer que sufrió una complicada adicción junto a su marido. El ex rostro de televisión habló del problema en el estelar Podemos Hablar de Chilevisión.

“Con mi marido estuvimos muy metidos en el casino. Yo creo que fuimos ludópatas y perdimos todo“, reconoció Nicole.

“Perdimos nuestras casa, departamento, autos… quedamos sin anda, y ese fue un proceso que hasta el día de hoy lo vivo“, agregó la ex chica Mekano.

La adicción a los juegos hizo que Nicole y su familia emigraran a Estados Unidos con el objetivo de comenzar una nueva vida. Pese a lo anterior, en el extranjero no les fue bien y regresaron a Chile sin éxito.

“Llegamos sin nada a Estados Unidos. Allá no nos fue bien, y volvimos a Chile solo con nuestras maletas (…) Teníamos una economía buena. Mi hijo tenía de todo y después que un día mi hija me diga cómprame un chocolate, y tú no puedas…”, reveló Nicole y rompió en llanto.

Pese a lo anterior, la querida “Dra. Cahuín” logró superar el problema junto a su esposo gracias a un particular encuentro con Dios y la religión.

“Después de perder todo, ahí es donde nosotros tuvimos nuestro encuentro con Dios, nos pudimos rearmar como familia, porque nos estábamos separando con todo esto“, confesó Nicole.