Eli de Caso se pronunció nuevamente sobre la mala experiencia que vivió trabajando junto a Luis Jara en el año 2007, mientras animaban el matinal Juntos, el show de la mañana, en Canal 13 y también abordó su difícil paso por TVN.

De Caso reiteró su sentir con el cantante, aunque no es la primera vez que lo habla: “Con Lucho lo pasé pésimo. Así de simple. Yo soy súper honesta”, contó en el programa Sigamos de Largo, según declaraciones recogidas por Glamorama.

“Fue por su falta de compañerismo hacia mí. Punto. Tal vez él no se dio cuenta de esto, no sé, porque como nunca lo he conversado. Me sentí muy desamparada por parte de Lucho. Pero tal vez estaba desubicada, esperando algo diferente de él, ¿me entiendes? Hoy día lo veo diferente”, explicó.

Durante la entrevista realizada por Francisco Saavedra, el periodista le preguntó si había llorado. “Sí, lloré mucho. Sí, lo pasé muy mal. La Karlita Constant me ayudó bastante y la Claudia Figueroa. Y Sebastián Bresciani, que falleció. Fue mi gran amigo en Canal 13”, admitió.

Respecto a su paso por TVN, dijo que tras salir de Televisión Nacional decidió recuperarse y sintió un cambio en su vida: “Me empecé a preocupar de mí, de mi historia, de mis emociones, de mis hijas, de mi vida. Y ahí empiezo todo un camino de ayudarme, de valorarme, de reconocerme, mis prioridades. Ahí aparece Manuel, que fue un gran compañero en mi vida, y hago una transformación en mi cabeza”.

“Pero la peor época fue en canal 7 (TVN), porque yo era la cuica de Canal 7. Sentí mucho bullying ahí. Me enfermé. Me puse a pololear con un gallo joven, perdí el equipo, perdí todo”, relató.

A pesar de que el medio representó una dura lección para la conductora, agradeció la experiencia vivida: “Ahí me di cuenta que la televisión es solo un trabajo. Para mí, el Aló Eli era como un hijo, era como parte de mi familia, mi vida. Me equivoqué. Era muy ingenua, muy cabra chica, muy inmadura”, sentenció.