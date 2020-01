Si bien el año 2019 llegó a su fin, al parecer los cambios televisivos aún no concluyen.

Esto se sustenta luego de que el comunicador Max Collao, periodista de TVN, anunciara su desvinculación de la señal estatal.

Collao anunció este hecho a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un extenso texto.

“Quiero celebrar la vida porque hoy se acaba de cerrar un ciclo y abrir una tremenda oportunidad“, partió comentando.

Luego agregó: “He sido desvinculado de TVN y del “Buenos Días a Todos”. El motivo da igual, sin embargo, me detengo en usted señora y amado público de este tremendo matinal: sin ustedes yo no podría estar donde estoy. Me lo han dado todo, gracias por ello”, redactó.

En la publicación además agradeció a sus colegas, quienes “dan una lucha diaria más por pasión y vocación que por dinero. Los llevo clavados en mi corazón”.

Por último cerró con: “Pd: Estoy listo para el siguiente nivel. Vamos con todo #2020. Besos amigos“.

Cabe mencionar que Max Collao se desempeñaba en el matinal desde el año 2017.

