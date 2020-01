View this post on Instagram

Gracias x una nueva oportunidad @canal13cl 😄😄😄😄😄 Esta vez lo haré mejor! Lo juro ✌🏻🐭😄😄😄👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Estoy muy feliz!!!! Vuelvo hoy a @sigamosdelargo13 junto a los máximos, los Sergios @sergiolagos @wenafreire 👏🏻👏🏻❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Mi amigo querido @chopicotv y cinco grandes comediantes @soylarossyrossy @ruben_hilcker @juanortiz_standup @_nicolelizama @lavidaesbrava Veannos!! No se arrepentirán!! Gracias @paulamorenaza x vestirme siempre, te amo! Gracias @catitaprieto x maquillarme!! Te amo!! #vivalacomedia #vivaelstandup #PuraComediaEnSDL #freireteamo 😍❤️😘🤗