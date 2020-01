Durante la jornada de ayer la animadora y cantante Patricia Maldonado realizó cuestionadas declaraciones en relación a su ausencia de “Mucho Gusto” y también sobre el estallido social.

Asimismo, la animadora realizó una fuerte crítica a las figuras públicas, ya sean animadores, diputados o senadores, en el marco del estallido social.

“Cuándo se coludieron las farmacias para estafar a la gente pobre, yo no vi a ningún animador de televisión, a ningún diputado, senador o ministro con los suficientes ´huevos” parado frente a una farmacia con un cartel reclamando”, dijo.

A esto añadió que “escuché a un humorista que va a Viña diciendo ´quiero donar la mitad de mi sueldo´… ¿Por qué no lo dio antes? Escuché a una animadora diciendo: ´Yo quiero compartir mi sueldo´ y ¿y por qué no lo dio antes? Lo que hacen algunos animadores es populismo barato, yo no voy a repartir mi sueldo, yo sé a quien tengo que ayudar. Que bondadoso repartir el sueldo. Yo, con esto, me he dado cuenta quien es quien en la TV. y hoy en día está claro que es mejor ir para un lado y, eso, a mí me provoca un poco de naúseas”, fueron parte de sus palabras.

Bajo este contexto, en una nueva emisión de “Contigo en la mañana” de Chilevisión la periodista y conductora del espacio Monserrat Álvarez decidió responderle a la animadora.

“Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa… mira, yo estaba buscando frases de Paty Maldonado y hay una en la que ella apoya al diputado Urrutia. Defendiendo al parlamentario UDI cuando éste calificó de ‘terroristas con sueldo’ a las víctimas de torturas en la dictadura. Paty Maldonado le dice ‘vamos, diputado Urrutia, siga con esta pelea’. Entonces, yo creo que hay libertad de expresión, pero esto no es libertad de expresión”, expresó la comunicadora.

Tras esto, agregó que “por eso Paty Maldonado es la persona polémica que es, por eso Alejandro Goic no se quiso sentar en esa mesa. Porque si Paty Maldonado hubiese dicho en un comienzo de la democracia que aquí se violaron los derechos humanos, que aquí hay gente que sufrió, que aquí gente que se torturó y que eso no debiera pasar más en Chile, quizás Alejandro Goic sí se habiera sentado en esa mesa con ella. Entonces, esos son los límites de la libertad de expresión”, dijo.

Finalmente Álvarez reflexionó sobre esto e indicó que “yo creo que Paty Maldonado no es Raquel Argandoña. No, la verdad es que Raquel ha sido muy inteligente en el sentido de subirse al tema, pero la situación de Paty Maldonado es súper distintas, ella no ha hecho un mea culpa“, cerró.