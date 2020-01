View this post on Instagram

Nada más lindo que una nueva vida, hoy en nuestra #granjaalimentariamunicipalgratuita nació una nueva integrante, una hermosa burrita ❤️ Nuestra Granja Alimentaria desde la próxima semana contará con actividades para nuestr@s niñ@s #maipúrenace☀️ 🦆🐥🐔🐴🐇🐐🐏🐕