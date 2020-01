Polémicas fueron las declaraciones de la animadora de televisión Patricia Maldonado, en torno a diversos aspectos de su vida y también sobre la contingencia social, en una entrevista con Publimetro.

Entre las frases más destacadas, se encuentra la crítica que realizó a las figuras públicas, ya sean animadores, diputados o senadores, en el marco del estallido social.

“Cuando se coludieron las farmacias para estafar a la gente pobre, yo no vi a ningún animador de televisión, a ningún diputado, senador o ministro con los suficientes ´huevos” parado frente a una farmacia con un cartel reclamando“, expresó en aquella oportunidad.

A esto agregó que “escuché a un humorista que va a Viña diciendo ‘quiero donar la mitad de mi sueldo’… ¿Por qué no lo dio antes? Escuché a una animadora diciendo: ‘Yo quiero compartir mi sueldo’ y ¿por qué no lo dio antes? Lo que hacen algunos animadores es populismo barato, yo no voy a repartir mi sueldo, yo sé a quien tengo que ayudar. Que bondadoso repartir el sueldo. Yo, con esto, me he dado cuenta quien es quien en la TV y hoy en día está claro que es mejor ir para un lado y, eso, a mí me provoca un poco de naúseas”, señaló.

Tras esto, hubo reacciones por parte de figuras televisivas, quienes criticaron y apoyaron sus palabras. Una de ellas fue la periodista de “Contigo en la mañana” Monserrat Álvarez, quien indicó que Patricia Maldonado “no ha hecho un mea culpa”.

Este miércoles hubo otra animadora de televisión que también se refirió a las declaraciones de Maldonado. Se trata de la conductora de “Hola Chile” Julia Vial, quien salió en defensa de la cantante.

“A mí me pasa lo mismo que a Patricia Maldonado. Yo encuentro que lo que haces con tu mano derecha no tiene por qué saberlo tu mano izquierda”, comenzó expresando.

A esto añadió que “si tú quieres ser realmente solidario no tienes que hacerlo en televisión públicamente o contándole al público, ‘oh, voy a donar la mitad de mi sueldo’, que es lo que hicieron María Luisa con… ese gesto lo encuentro súper valorable, pero calladito más bonito. No tiene por qué todo el mundo enterarse“, fueron sus palabras.

Tras esto, la conductora de TV fue duramente criticada por un usuario de Twitter, quien expresó: “Porque ella quien estuvo vinculada al aparato represivo de la CNI, se acostumbró a eso. Y ustedes lo saben, por eso le tienen pánico. No diga que no. Todas le tienen miedo”, indicó.

Comentario que rápidamente fue respondido por la animadora: “Y por qué me pegaría? Siempre he dado mi opinión… así que de cínica, nada…”, remató.

Revisa la publicación acá: