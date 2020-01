Durante la jornada de este jueves, la modelo e influencer “Kel” Calderón compartió una singular postal, la que generó risas en sus seguidores de redes sociales.

Fue mediante su cuenta de Instagram que la hija de Raquel Argandoña mostró cómo quedó una moto de cuatro ruedas después de utilizarla en el campo, vehículo que aparentemente sería de su padre, Hernán Calderón.

El vehículo quedó completamente tapado en barro, situación que hizo reaccionar a la modelo. Fiel a su estilo “Kel” compartió una fotografía donde aparece sobre la moto con una “pose” de “victoria”.

Junto al registro, la modelo comentó el siguiente mensaje: “Papá, antes de que me retes solo quiero decir en mi defensa que le dije a la Nancy en todos los tonos que fuéramos a ver el campo a caballo y no me hizo caso“, aseguró, causando risas en sus seguidores.

Asimismo, aseguró que ya lavó la moto.

“Queremos videos lavando la moto y fotos de la moto limpia”, “Jajjajan buena”, “Jajajja… necesitamos prueba del lavado”, “Aún asó con lodo te ves genial”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Revisa la publicación acá: