Durante la jornada de ayer se vivió un comentado momento en el matinal “Buenos días a todos” de Televisión Nacional, luego de un grupo de trabajadores de la señal ingresara de forma abrupta en plena transmisión, con pancartas donde se leían consignas tales como: “La TV pública no se vende” y “derecho a información veraz y pluralista”.

Mientras abordaban los detalles de la batalla judicial entre Sergio Jadue y su exesposa, ingresaron diversas personas, principalmente del sindicato del canal, tras lo cual el animador Ignacio Gutiérrez decidió mandar a “comerciales”.

No obstante, el periodista Iván Núñez decidió que esto no sería así y optó por conversar de manera pacífica con los funcionarios de la estación pública.

Tras esto, el grupo exigió la denuncia del directorio y también pidió que se respete el pluralismo en el canal, sobre todo en programas tales como “Estado Nacional”.

Bajo este contexto, la primera reacción de Gutiérrez causó profundo rechazo en los usuarios redes sociales, quienes criticaron el hecho de que no permitiera hablar a los manifestantes en una primera instancia.

Es por este motivo que el conductor de TVN se defendió y, en vez de referirse a su decisión inicial de mandar a comerciales, se enfocó en abordar su posterior determinación de pedir un micrófono y darle espacio a los trabajadores para explayarse.

El animador expresó que ayer “se vivió una situación distinta”, pero “mi respaldo absoluto de no haber ido a pausa comercial, creo que cuando nos dimos cuenta tomamos la decisión de no ir al aire y ahí me respaldó todo el equipo del matinal“, dijo.

