Hoy vinieron a @providencia_activa nuestros amigos del @muchogustomatinal. Conversamos sobre los proyectos que tenemos en la comuna, nuestros panoramas de verano, pero también nos dimos una pausa saludable haciendo uno de mis deportes favoritos, adivinan cuál es?🏃🏼‍♀👟😅 #FelizViernes