La humorista Pamela Leiva triunfó sobre el escenario de El Patagual en el Festival del Huaso de Olmué, hablando de distintos temas como la educación sexual, la salud pública, su separación y una emotiva cueca con María Esther Zamora.

Es así como el estallido social en Chile no estuvo ajeno a su rutina. “Este tipo de cosas ya las venía hablando hace un tiempo, obviamente cuando comienza el estallido social todo tiene un sentido distinto, yo también me empiezo a cuestionar desde dónde estaba hablando y desde dónde me estaba riendo. Entonces cuando empezamos a trabajar en la rutina fuimos cuidadosos en entregar el mensaje en estos tiempos que estamos viviendo”, reveló tras su presentación.

“Puse atención en las cosas que a mí me angustian, me duelen, me molestan, desde ahí siempre hablo. Porque efectivamente el sistema de salud hoy en Chile es nefasto y vemos cómo la gente se muere hoy en día esperando una atención. Y para mí eso es uno de los derechos básicos que tiene que estar cubierto y que tienen que asegurar el Estado y no los asegura”, dijo.

La comediante agregó que “a mí aún no me da risa lo que pasa, no me puede dar risa las marchas, las manifestaciones. Me duele lo que pasa y no venía a hacerme la loca“.

Respecto a su futuro dijo que “hay que seguir escribiendo material, pero quemando etapas, paso a paso. Fue un tremendo desafío venir a este festival y lo hicimos bien, pasamos la prueba. Todo mi trabajo estaba preparado para hoy, hay una proyección, el humor ha salvado mi vida, creo que es tan importante seguir haciéndolo”.