En una nueva emisión del programa de Canal 13 “Contra viento y marea: el amor después de la tormenta“, se pudo conocer cómo siguió la historia protagonizada por Ignacio y Nicole.

Cabe recordar que ambos tuvieron que enfrentar diversos problemas antes de contraer matrimonio y el principal era el cáncer que azotó a la novia.

No obstante, esta historia cambió y ahora los novios se ven sumamente feliz después del casamiento. “Me siento mejor que nunca y estoy disfrutando la vida“, aseguró Nicole, quien afirmó que la enfermedad había dejado completamente su cuerpo.

En el episodio, la mujer aprovechó para dedicarle emotivas palabras al conductor del espacio, Francisco Saavedra, y le agradeció por el apoyo recibido en un momento tan complejo en su vida.

“Este encuentro ha sido de muchas emociones, para recordar lo que vivimos hace tres años atrás (…) ¿Cómo te digo? Tú fuiste una persona maravillosa, que llegó en el momento exacto en mi vida. Y llegó con su virgencita”, sostuvo la novia.

“Tú apareciste en un momento de mi vida, muy delicado, donde todos los pronósticos eran complicados. El doctor cuando me operó me dijo ‘no lo puedo creer, mi cáncer no estaba’. Y tú llegaste con la virgencita en ese momento. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no recordarte?!, prosiguió la protagonista.

Tras esto, el animador quedó sumamente conmovido con sus palabras y expresó: “Quiero contarte algo. Esa Virgen me la presentó, mientras grababa ‘Lugares que hablan’, don Arturo Barahona. Él murió la semana pasada, yo me hice muy amigo de esa familia. Todos los años voy a La Tirana a pagar mandas”, relató el conductor, en alusión a una figura de la Virgen de La Tirana que le regaló el animador.