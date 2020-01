Después de un mes: Isidora Urrejola respondió a Daniela Castro por defender a Pascual Fernández

Fue en diciembre del 2019 cuando la ex “MasterChef” Daniela Castro, aseguró estar feliz tras concluir su relación “tóxica”, aludiendo a Pascual Fernández. Esta declaración desató divididos comentarios a través de las redes sociales.

“Gracias a una relación tóxica que tuve aprendí a valorarme, aprendí a amarme, a respetarme y a poner límites a los demás y a mi misma”, fue parte de lo que escribió Castro en la oportunidad, a lo que Fernández replicó: “No se brilla apagando a los demás“.

Esta intervención no fue bien recibida, pero contó con el apoyo de la actriz Isidora Urrejola, lo cual molestó a Castro.

A un mes de esto, Urrejola se refirió a la polémica: “No me siento ni culpable ni mala persona ni nada, porque no sabía la historia que tenía para atrás”, explicó de acuerdo a Glamorama.

En esa línea agregó: “Yo comenté una foto de Pascual sin saber que lo que él decía en la foto tenía una historia para atrás. (…) Hablé con Pascual y la Daniela en su minuto y cuando tuvo que ser y ahí quedó para mí. No me sentí mal”.

“Las críticas eran que yo era poco sorora y no me considero para nada poco sorora. He vivido la violencia muy de cerca, entonces no me puede caer algo que no soy. Si fuera verdad a lo mejor me hubiese afectado”, cerró la intérprete.