Luis Jara causa impacto al mostrar una fotografía de sus primeros pasos en la actuación: tenía 16 años

Me siguen llegando fotos del recuerdo. Debe ser para que no me aburra mientras me recupero.( Jajajajajajajsja) que a todo esto, ha sido algo doloroso, lento, pero firme.) Esta foto pertenece al año 1981, tenía 16 años, y actuaba en la Teleserie " De cara al mañana" que transmitía TVN. Aquí tenía el personaje del "turco awad" Un alocado adolescente de 4 medio, tal cuál lo era en la vida real. (fui dirigido por Jorge pedreros y el tremendo maestro de teatro Fernando González. Atrás me acompaña una inuiqeta, guapa y talentosa compañera de elenco " pamela salgado", Con quién aún tengo contacto. Son tantos años los que llevo frente a una cámara. Toda una vida dedicado al arte escénico y popular. Que no hace otra cosa que enorgullecerme. En esta época mis padres, jamás se resignaron a qué me. Dedicara a ser artista. Nunca quise ser otra cosa en la vida. Si miro mi vida en perspectiva, todo el esfuerzo ha valido mucho la pena. No me arrepiento ni por un segundo de haber elegido este camino, a pesar de la enorme resistencia que ejerce tu familia, tu entorno, la sociedad, y hoy las redes sociales. Si de algo les puede servir, dejen que sus hijos elijan su propio camino sin miedo, no importa otra cosa que su libertad y su propio destino. Es difícil salir de la manada y romper las estructuras, pero es lo más parecido a estar cerca de la felicidad. Gracias por esta foto. Me hace bien viajar en el tiempo. Buena tarde a todos.