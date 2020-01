Pía Guzmán se luce en bikini y muestra su figura con avanzado embarazo

Pía Guzmán, periodista y ex rostro del programa Rojo, está en su mejor momento. La comunicadora espera a su segundo hijo a los 41 años y compartió una bella postal con sus seguidores donde luce su figura.

Recordemos que Pía, quien además trabaja como emprendedora, mantiene una relación de pareja hace bastantes años con el padre de Crecente, su primogénito. El pequeño tiene dos años y posa junto a su madre en varias fotografías.

Es necesario destacar que la comunicadora se mantiene en contacto con sus seguidores a través de redes sociales. La preferida de Pía es Instagram, donde constantemente comparte imágenes y reflexiones del proceso que actualmente experimenta.

“Los que no me conocen pueden pensar que en esta ultima etapa del embarazo estoy sin ninguna molestia , pero no, los clásicos dolores de costillas, hinchazón de piernas , cansancio permanente, idas al baño cada cinco minutos , en fin …Ánimo a todas las que están como yo, porque de verdad nada importa cuando el regalo es tan power como la maternidad“, escribió la periodista en una de sus publicaciones, donde se luce en bikini con su pancita.

Revisa las imágenes me Pía Guzmán a continuación.