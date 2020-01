Begoña Basauri respondió si se había enamorado de una amiga: soltó insospechada respuesta

Como ya es tradición en “Mucho Gusto“, los niños realizaron incómodas preguntas a los panelistas del matinal de Mega, y quien sorprendió con su confesión en esta oportunidad fue Begoña Basauri.

“¿Te has enamorado de una amiga?“, le consultaron a la también actriz, quien se confesó en el espacio.

“En algún minuto de mi adolescencia me pregunté si me gustaban las mujeres. Como a los 16 años. Me acuerdo que lo hablé con mis papás y todo. Les dije, porque creo que en algún minuto de la adolescencia tener amigas es muy parecido a enamorarse”, soltó Basauri.

Luego detalló: “Uno se pelea con las amigas y es como que el mundo se acaba. El corazón se te rompe. Tu amiga tiene otra amiga y es como fuego interior, celos, cosas muy parecidas a la sensación de enamorarse“.

En esta línea Begoña Basauri habló del tema con su padre: “Me acuerdo que mi papá me preguntó algo respecto a un niño que me llamaba mucho a la casa y yo le dije ‘papá, es que no me gusta él y tampoco estoy tan clara si me gustan los niños” Y mi papá: ‘va a estar todo bien’. Mis papás son jóvenes, siendo bien progresivos y todo, pero igual como ‘¡ay Dios mío! Ya, cuéntame”.

Tras esto expresó sentir que las mujeres “son súper atractivas en en la potencia, en la capacidad de sacar adelante todo y digo ‘las mujeres son bacanes”, pensando incluso que le gustaban las mujeres y no los hombres.

No obstante, esto cambió: “Después entendí que en realidad no. Admiro mucho a mis congéneres, las encuentro bacanes y hay una especie de enamoramiento en la admiración, pero no una atracción sexual desde ahí”.

Por último, respondió a la pregunta: “Nunca me he enamorado de una mujer, pero sí me he admirado hasta la sensación de decir ‘que heavy que me podría enamorar de ella de todo lo que la admiro’. Eso me pasa, que encuentro que las mujeres son bacanes”, cerró, sacando aplausos de sus compañeros.