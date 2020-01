View this post on Instagram

Gracias a todos los que con solo hacer correr la voz han hecho de @lajunta_oficial este tremendo éxito! Y sobre todo gracias a los que valoran el arrojo de hacer un formato distanciado de los tradicionales para acercar a los que a veces vemos tan lejanos! Y para todos aquellos que le dan tanto color por un pito de marihuana y que permanecen en silenciosa complicidad ante la corrupción, la colusión, las pensiones de miseria, la educación de mierda que tenemos y los abusos permanentes que nos maltratan a diario les digo que hagan una Junta inmediata con los amigos y conversen de esto!!!😜❤️