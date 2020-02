La ex Miss Chile Camila Recabarren es una de las influencers favoritas de Instagram, quien usualmente recibe miles de “me gusta” y comentarios positivos en sus publicaciones. Sin embargo esta vez su mensaje causó controversia.

“Y ser feliz nunca me ha salido caro, Ahora veo todo claro. Con dinero y sin dinero, mi flow es caro, y con nadie me comparo”, comenzó escribiendo para luego decir: “Vive tu vida, yo vivo la mía. Criticar sin dar ejemplo, qué jodída manía !!! ✨🔥”.

Lo cierto es que es la letra de la canción “Caro” del rapero Bad Bunny. Lo anterior fue aplaudido con más de 83 mil “likes”, sin embargo recibió todo tipo de comentarios y algunos la criticaron donde se le “sacó en cara” los lujos que ostenta.

“Qué ridículo y para qué subes cosas caras falsas? Que sin sentido. Alumbrada” fue el comentario que encendió la polémica.

La misma Camila entró en la discusión y escribió: “Ahhh váyanse a la chucha, critican toda la mierda… son tan barsa wn! Wea mía qué me pongo y qué wea subo”.

Otros, sin embargo, la alabaron por su look: “Camila, te ves hermosa como siempre. Eres bella por donde te miren”, “Divina”, “fenomenal”, “Bud bunny be be be”.