Bessy Gallardo se hizo conocida en Chile luego de realizar una entrevista con un canal de televisión y dar una contundente opinión acerca del estallido social que azotó al país.

Debido a esta razón, la estudiante de Leyes fue invitada a diversos canales, tales como Canal 13 y Mega para abordar la crisis social y política, donde generó amplias reacciones.

En esta ocasión, la estudiante volvió a estar en el centro de la noticia, luego de involucrarse en un debate a través de Twitter.

Todo comenzó cuando la joven defendió al actor Héctor Morales y al activista LGBTI y militante del partido Comunes, Felipe Parada de un ácido comentario realizado por un usuario de la plataforma.

Un usuario llamado Patricio Sainz afirmó que tales personajes son los “peores tipos que esta crisis ha parido”.

Ante esto, Bessy expresó que “¿estás picado Patricio? Porque no pones la cosas con @. Así les das la oportunidad de que defiendan. En todo caso, lo que escribiste habla más de ti que de @hectormora o de @FelipeParadaM”, contestó.

Tras esto, el usuario se fue ‘con todo’ contra Gallardo: “Se me olvidó que esta crisis también nos regaló a Bessy, quien inventa una familia para cada anécdota que nos quiere contar“, dijo, desatando la furia en la mujer.

“Eres realmente miserable. Y no, no invento una familia, no tengo la culpa de que mis padres se enamoraran siendo de mundos tan distintos. Lo que pasa es que eres tan limitado que no te da para entender que hay muchas familias como la mía”, sentenció Bessy.

Revisa la publicación acá:

Héctor Morales y Felipe Parada son quizás los dos peores tipos que esta crisis nos ha parido. — Patricio Sainz (@patriciosainzr) February 2, 2020

Se me olvidó que esta crisis también nos regaló a Bessy, quien inventa una familia para cada anécdota que nos quiere contar. https://t.co/i8vcPBqlW2 — Patricio Sainz (@patriciosainzr) February 2, 2020