La vida ha cambiado para la comediante Daniela “Chiqui” Aguayo, quien recientemente se convirtió en madre y habló de esta transformación en el programa “Sigamos de Largo” de Canal 13.

Quizá lo menos esperado a consecuencia del nacimiento de su pequeña Amal, son los cambios en su vida como comediante.

“Si la Amal hubiera sido hombre, no sé si hubiera pasado, pero como es mujer, hay chistes que no quiero volver a contar, hay cosas de las que no me quiero reír“, partió comentando, para luego explicar parte de esta modificación en su rutina.

Luego agregó: “Sacaría todos los chistes donde yo me trato de fea, porque encuentro que para la Amal voy a ser hermosa. No quiero seguir con ese bullying que me hago siempre”.

En esta línea adelanto que desea frenar con los chistes que aluden a los prototipos de belleza. “No quiero perpetuar que todas tengamos que ser flacas raquíticas ni encajar en los moldes. Le he dado hartas vueltas a los chistes“, explicó.