El pasado domingo Canal 13 transmitió un nuevo capítulo especial de “Contra Viento y Marea: El amor después de la Tormenta“, el que muestra cómo están en la actualidad las parejas que pasaron por el programa.

Quienes protagonizaron este episodio fueron Francisco y Carla, donde el novio debió batallar contra una leucemia, teniendo como posibilidad de sobrevivir solo con un trasplante de médula ósea.

A dos años de la emisión del capítulo, el conductor del espacio Pancho Saavedra, volvió a reencontrarse con Francisco, donde este último sorprendió al animador debido a que usaba bastones.

Ante el asombro de Saavedra, Francisco explicó que debido al trasplante debió comenzar a tomar corticoides por un tiempo prolongado, lo que generó necrosis. “Tengo muerto ambos fémur“, reveló.

Luego detalló: “Empecé con dolores en la ingle y pensé que había sido una fuerza mal hecha. Después se me pasó al lado izquierdo. Me hice una resonancia particular y me vio un traumatólogo, que me dijo que tenía que operarme para ayer. Puedo tener fractura y el dolor es terrible“, explicando que soporta los dolores con gotitas de cannabis.

En la instancia Francisco le reveló además que la operación sale 25 millones de pesos, por lo que había sido derivado al sistema público donde entró a lista de espera y tendría que esperar incluso un año.

“Estaba trabajando y de verdad que me da impotencia. Nosotros (con Carla) tratamos de no molestar a nadie, luchamos los dos, pero me da mucha rabia, porque de nuevo tendré como cinco meses entre recuperación y kinesiólogos. Yo me pregunto por qué el de arriba se ensaña conmigo. No encuentro explicación“, argumentó el joven, logrando emocionar a Pancho Saavedra.

En ese momento Saavedra le explicó que había realizado gestiones para que el Ministerio de Salud coordinara el tratamiento de Francisco, explicándole que su operación se realizaría en los próximos días, ocasionando emoción en la pareja.

No obstante, Francisco realizó una crítica sobre la situación: “Me da pena que sea así, que uno tenga que llegar a esto, cuando todos deberíamos tener lo mismo. Ojalá mucho más pudieran tener esta oportunidad“, cerró.