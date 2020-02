Durante esta semana, la exganadora de “MasterChef” Daniela Castro compartió una fotografía en traje de baño, la cual recibió divididos comentarios de parte de sus seguidores de Instagram.

La postal, que fue tomada en Punta Cana, recibió comentarios que aludían a una posible “operación” que se habría realizado en los glúteos, lo que fue desmentido por la chilena.

Mediante sus “historias” de Instagram, Daniela aclaró que “para quienes me preguntan o por las dudas: siempre he tenido pompis, no lo muestro siempre, claramente, y si subo fotos en bañador es porque me gusta, eso no me hace ni menos ni más mujer. No me hace ni más ni menos inteligente”.

Asimismo expresó que “cocino, me gusta la deco, la moda, leer, el bienestar y cuidar mi cuerpo. Convengamos que una cosa no quita la otra y dejemos los prejuicios de lado”.

“No me he puesto pompis, sólo con deporte armé mejor lo que tenía. Como sano, tomo mucha agua y entreno. Ojo, si usted ve esta foto con otros ojos o con prejuicios, el problema no es mío”, cerró.

