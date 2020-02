En la próxima edición del programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, el extenista Marcelo Ríos realizará fuertes declaraciones en cuanto a su vida laboral y personal.

El exdeportista expresó que, durante su carrera, nunca fue feliz mientras se desempeñaba como tenista. Por otra parte, sobre sus romances con María Eugenia Larraín y Giuliana Sotela declaró que “si me pongo a pensar, me he casado con cada loca”.

Pero donde realmente sorprendió, fue en la sección de “Avancen quienes hayan besado a alguien del mismo sexo”. Ante esto, Marcelo afirmó haber tenido un encuentro con un hombre, y según él éste sujeto “sabía dar besos”.

Finalmente aseguró que, en cuanto a sus relaciones, ha sido infiel en varias oportunidades, pero sin ahondar en este tema.