María José Quintanilla compartió artística fotografía y emocionó con profundo mensaje sobre maltrato hacia la mujer

Que nadie te quite tus colores, no importa lo que pase, luchemos por ellas, por cada una que hoy no puede contar su historia, por cada una que hoy está siendo recordada por quien si la quiso, por todas esas historias de amor que perdieron su color cuando la violencia se hizo protagonista, por sus familias, por tus hijas, hermanas, sobrinas, primas, madres, abuelas y por las que ya no están y por sus familias, para que nunca se nos olvide que el amor tiene colores, y muchos, pero estos no pueden quedar marcados en tu cuerpo, apoyémonos, no nos juzguemos, no nos critiquemos, abracémonos con profunda sororidad y dejemos de guardar silencio y tener vergüenza, porque vamos a estar y permanecer unidas. Porque quien te ama No te mata, no te hiere , ni maltrata. Fotografía: @carloscadenasp Producción: @maxgallegos2015 Asistente Producción: @lou.opazo Make Up: @leidypro Pelo: @natita.hair Gracias a este equipo, por creer que si se puede💪🏽