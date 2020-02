Sin duda Pamela Díaz es una de las animadoras más importantes de la televisión chilena y, además, una de las que más grandes cambios a tenido a lo largo de su carrera.

A lo largo del tiempo la “Fiera” ha demostrado que no teme por cambiar su cabello, así como tampoco a los cambios en su figura.

Otra de las cualidades de Díaz es su capacidad de reírse de sí misma cuando uno de estos cambios de look no le quedan del todo bien, o no se encuentra en su mejor estado físico.

En esta línea la animadora de Chilevisión compartió una línea de tiempo de sus cambios. Mírala aquí: