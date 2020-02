¡Más enamorada que nunca! Nicole Pérez celebró importante noticia junto a su pareja

View this post on Instagram

Mi amor gracias por existir, por ser parte de mi vida… ya son 25 años juntos… 25 años de amor, de crecimiento, de altos , bajos y súper bajos, 25 años de construir nuestra familia con amor… somos equipo, somos 1 en vez de 2. Cual es nuestra clave para seguir juntos, el respeto, el trabajo en equipo, todo lo mio es tuyo y todo lo tuyo es mío, el aceptarnos con lo bueno y lo malo… Te amo por siempre ❤