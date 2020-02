Fue el pasado 31 de enero cuando el periodista José Antonio Neme fue despedido de Mega, tras más de seis años en el canal. Cabe mencionar que junto a él, desde la señal despidieron a un total de 75 trabajadores.

Tras esto, el destacado comunicador quiso hacer sus descargos a través de sus redes sociales, y en específico, mediante su cuenta de Instagram.

“Quería aprovechar esta oportunidad, ya que han pasado algunos días, para agradecer, agradecer y agradecer. La verdad es que he recibido una cantidad de mensajes increíbles de una serie de personas que no conozco, de diferentes partes del país, y de verdad que eso ayuda. Por eso estoy súper agradecido porque repara en parte el profundo dolor de un despido tan violento y desde mi óptica tan injusto“, comenzó expresando el comunicador.

“Además quiero, a través de este video, empatizar y mandar un tremendo mensaje al resto de trabajadores de Mega que fue desvinculado conmigo ese mismo día y les quiero decir que estoy muy tranquilo, estoy muy contento, y estoy diseñando lo que va a hacer la siguiente etapa de mi vida, creo que la felicidad es precisamente eso. Darse cuenta que no hay ninguna dificultad que nos pueda abatir por completo”, siguió relatando Neme.

Asimismo, aseguró que “no les voy a mentir, fueron un par días muy duros, principalmente por lo sorpresivo que fue y porque siento que fue tremendamente injusto, a lo mejor no soy un profesional perfecto pero soy un profesional. Y creo no haber cometido ningún error grave como para haber merecido un error de esas características“, dijo.

Posteriormente explicó que “tampoco se me dio la oportunidad de renegociar las condiciones de mi contrato ni adaptarme a la nueva realidad económica de los medios de comunicación. La verdad es que no se me dio ninguna oportunidad“.

“Pero de todas maneras aprendí muchísimo, crecí muchísimo y conocí gente maravillosa que no tienen nada que ver con quienes tomaron las decisiones en última instancia”, señaló el destacado periodista.

Cabe mencionar que el comunicador también explicó qué estaba haciendo en su tiempo libre, expresando que “estoy preparándome para un examen de ingles muy avanzado”.