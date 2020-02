View this post on Instagram

Que no se les vaya la vida sin haber amado intensamente! Amen con todo lo que puedan, amen con alegría, amen con la pena, a veces con rabia de no poder amar más, amen para llenar de vida al resto, amen para hacer de la vida un gozo. Dejen de perder el tiempo y amen con locura que amar es revolución! @abelzicavo ❤