La última noche del Festival “Viva Dichato” estuvo marcada por un especial gesto. Los animadores agradecieron el trabajo que realiza Bomberos combatiendo los múltiples incendios forestales que afectan la zona.

Posteriormente Miguel Barriga, vocalista de la banda Sexual Democracia que estuvo a cargo de la obertura, homenajeó a la institución interpretando la canción “Los Chicos Buenos” en compañía de varios integrante de Rojo, entre quienes destacan Matías Falcón, Jazz Torres, Camila Vásquez y Geraldine Muñoz.



El gesto fue aplaudido por los televidentes, quienes rápidamente dejaron sus impresiones en redes sociales.

Revisa los comentarios en Twitter a continuación:

#vivadichatotvn Ellos tienen bombas y no las usan para matar (no como otros)

Ellos actúan a la luz del día y no se esconden (no como otros)

Ellos pagan en las micros.

Gracias Bomberos 💪💪💪

— alboadicto (@nuncagris) February 16, 2020