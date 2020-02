En el marco de la realización del Festival de Viña del Mar 2020, los panelistas del matinal “Buenos días a todos” analizaron las rutinas de algunos comediantes que han pisado la Quinta Vergara.

Tal es el caso de la modelo y comediante colombiana Alejandra Azcárate, quien brilló en el año 2018 con su singular presentación, ganándose gaviotas de plata y de oro.

Tras esto, el periodista Hugo Valencia analizó el humor en general: “El standupero puede contar experiencias, y la gracia es que te puedes sentir identificado con lo que está contando. Y como estamos acostumbrados a ver a standuperos que, por ejemplo, pertenecen más a mi generación, uno va empatizando con estas historias, pero porque tenemos la misma edad”, declaró.

Palabras que hicieron reaccionar a Ignacio Gutiérrez, quien expresó: “¿Pero la colombiana? Nadie la conocía y lo más bien que conquistó al ‘Monstruo"”.

Debido a esto, que la panelista Chiqui Aguayo señaló que a Alejandra “le costó igual 15 minutos”, aseguró.

“Hablemos las cosas como son. Le costó 15 minutos… en silencio absoluto estaba la Quinta Vergara. No era una obra de teatro la cuestión, es Stand Up Comedy. Imaginémonos a nosotros cuatros que estamos aquí, 15 minutos de silencio, no sé si yo aguantaría. Me pondría súper tartamuda”, siguió explicando su punto de vista.

“Pero no es tu estilo. El estilo de ella quizás no es generar la risa ahí”, contestó Ignacio Gutiérrez.

“¿Cómo vas a ser comediante y no vas a querer generar la risa?”, replicó Chiqui.