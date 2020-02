View this post on Instagram

Eres mi amor, Luciano. Lo eres hace varios años, pero estos tiempos revueltos me han hecho amarte más y admirar tus cualidades que creo soy afortunada de ver de cerca y en amplificado. Amo tu nobleza, tu mirada, tu risa fuerte y tus manos que tienen la respuesta para mi tranquilidad y tantas cosas más. Amo tantas cosas de ti que me da pudor amarte tanto y sobre todo decirlo aquí 🙊pero es tu aplicación favorita así que aquí estoy porque te amo. Te amo porque he aprendido tanto a tu lado. Te amo porque me acompañas y me alientas a seguir, sin condiciones y preguntas (o menos preguntas). Te amo porque eres el mejor productor del mundo y eso me hace admirarte más ¡que todos lo sepan! Porque somos equipo y el más poderoso. Te amo porque eres buen amigo, conmigo, pero también con todos los que te rodean. Te amo por tantas razones, que espero me alcance la vida para decírtelas al oído cada mañana. Feliz cumpleaños. Feliz vida. Felices 37 y los que vienen. Felicidad para ti, mi amor. ♥️ P.D: elegí esta foto porque sé que te va a gustar. 😍 #mimijito