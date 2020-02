El pasado lunes se publicaron los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), lo que desató reacciones de los postulantes, entre los que se encontraba la influencer Ignacia Antonia.

“¿Cómo le digo a mis padres que no soy puntaje nacional?”, escribió la joven de 18 años en Instagram, detallando en una entrevista con LUN que no se preparó para la prueba. “La quise dar para saber cómo era, de hecho me inscribí el último día“.

En esta línea narró que le contó por WhatsApp a sus padres sobre los resultados.

“Le envié un mensaje diciéndole ‘papá no me fue muy bien en la PSU, pero al menos hay salud“, obteniendo una carcajada por parte de su padre.

La autora de “Atrévete a soñar” explicó que planea estudiar en un preuniversitario, con el fin de ingresar a la universidad el próximo año.

“Quiero estudiar ingeniería comercial. Me gustan los números, pero además es buena idea porque me puede ayudar en el futuro en varias cosas: por si quiero armar mi propia empresa, tener una agencia de publicidad o manejarme yo misma”, sostuvo la joven.

Cabe recordar que la influencer cuenta con 9 millones de seguidores en Tik Tok y más de 3 millones en Instagram.