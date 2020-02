Alonso Quintero entregó detalles de su nuevo estado tras ser brutalmente apuñalado en Barrio Bellavista

Alonso Quintero actualizó su estado de salud tras ser brutalmente apuñalado en medio de un asalto en Barrio Bellavista la semana pasada. Recordemos que el actor recibió una herida cortopunzante que le atravesó el hígado y un golpe contundente en la cabeza, razón por la cual se mantuvo hospitalizado varios días.

Por lo anterior el artista utilizó su cuenta de Instagram para publicar una imagen donde se le puede ver más recuperado junto a un mensaje donde entrega detalles de su estado.

“Hago esta publicación para comunicar que ya estoy un poco mejor y para agradecer a todxs por cada una de las muestras de cariño y los mensajes de buenos deseos que me han dado”, escribió Alonso.

“Han sido unos días difíciles y extraños, pero sin duda habrían sido mucho más difíciles sin todo el apoyo y la contención que he recibido.No he podido responder todos los mensajes que me han mandado porque son muchísimos, pero sepan que los estoy leyendo y los agradezco de todo corazón”, explicó el actor.

“Ahora debo guardar reposo casi absoluto y no recibir muchas visitas para recuperarme bien, pero en un par de semanas voy a poder retomar poco a poco mis actividades“, reconoció.



Finalmente el artista reiteró los agradecimientos a sus seguidores por la preocupación y realizó una mención a sus amigos, quienes no lo han dejado solo desde el incidente que le pudo costar la vida.

Revisa la publicación a continuación: