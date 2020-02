Pedro Ruminot siguió con las burlas hacia Adam Levine con hilarante imitación

Sin dudas que el show de Maroon 5 generó variados comentarios en la edición 2020 del Festival de Viña del Mar. La fría presentación de la agrupación californiana en la Quinta Vergara y el enojo del vocalista Adam Levine a la salida del recinto fueron tendencias de conversación.

Si bien el intérprete de “Animals” ofreció sus disculpas por lo ocurrido en el anfiteatro, de igual manera “inspiró” al humorista Pedro Ruminot.

El cómico, quien se llevó las dos Gaviotas con una contundente rutina, interpeló al estadounidense en medio de la presentación. “… no tenía ganas de venir. Estaba como el ‘hueón’ de Maroon 5. Oye, el ‘cul… pesao (sic)’. Yo prometí no decir tanto garabato, pero… ¿la cámara? Puta que erí pesao Adam Levine conch… (sic)”, expresó ante las risas del público.

Sin embargo, lo mejor estaba para el final. En un video que se viralizó en las redes sociales, Ruminot imitó la polémica salida de Levine y simuló un diálogo con su representante ante el “desconocimiento” de la televisación del evento. “Pu.. la h…, Sergio c…, no me dijiste que esta h… era televisada, hu…. .Pensé que la h… no era televisada, por la chu…, puras h…”