El mundo del teatro está de luto: Las reacciones tras la muerte de Bélgica Castro y Alejandro Sieveking

Impactante . La belleza del amor . Ayer partió él. La pensé a ella, que sería de su vida sin su amor . Hoy partió ella . Lo siguió . Así no más . No se quedó ni un día sin ese hombre noble, que la miraba como solo miran los hombres que saben amar . Pura admiración ayer,hoy,siempre. Buen viaje #BelgicayAlejandro 🙌