Un profundo pesar se vive en el mundo del teatro, luego de que se comunicara el fallecimiento de la reconocida actriz nacional Bélgica Castro.

La profesional falleció un día después del deceso de su esposo, el también destacado actor y dramaturgo chileno Alejandro Sieveking.

Según relató la actriz el año pasado, para una entrevista realizada por la periodista Florencia Varas, confesó que desde que se conocieron con el dramaturgo nunca se separaron.

Ambos se conocieron cuando ella tenía 34 años y él 21. Él estudiaba arquitectura y dejó esta profesión para dedicarse a la actuación, mientras que ella se convirtió en profesora.

“Somos una pareja interdependiente (…) desde que nos conocimos nunca nos hemos separado“, aseguró Bélgica en la entrevista.

Asimismo, declaró en ese entonces que “me encanta la vida, lo paso muy bien y si me muero me gustaría hacerlo junto Alejandro de manera de no separarnos“.

En la entrevista, realizada en noviembre del año pasado, también afirmó que estaba felizmente viviendo junto a Alejandro en un pequeño departamento es octavo piso con vista al cerro Santa Lucía, en Santiago.

“Espero a Alejandro cuando no ha llegado, para cenar juntos, de aperitivos nos tomamos un whisky al atardecer“, confesó la actriz.

Asimismo, expresó que vivir con Alejandro ha sido una bendición, “una suerte que llegara a mi vida”. Por su parte, el dramaturgo declaró que “fue de una gran sincronía. La conocí recién divorciada y no nos hemos separado nunca más“.

“No podemos vivir el uno sin el otro. Ella es positiva, yo pesimista, nos complementamos bien”, declaró finalmente el actor en ese entonces.