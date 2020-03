En una nueva edición de “Las Indomables” de Radio Agricultura, Patricia Maldonado y Catalina Pulido se refirieron a la marcha del Día Internacional de la Mujer, que se desarrolló el día de ayer.

En este contexto, Paty Maldonado reconoció que la manifestación fue “multitudinaria”, pero hizo un llamado a la dignidad del ser humano y al pudor. “¿Será que yo soy pudorosa?“, se cuestionó Maldonado.

En esta línea se refirió a las chicas que se manifestaron con los pechos descubiertos, afirmando que “no tiene sentido, o sea, hacer una marcha y andar con las pechugas colgando no me aporta en nada. Si tu me dijeras, voy a sacar y voy a mostrar mis senos porque voy a obtener un beneficio para millones de mujeres… Por poner un ejemplo, si me dices que harás una marcha por el cáncer de mama, por los precios y la salud, entonces sí marcho con los senos al aire”, sostuvo Paty.

Luego agregó: “…Pero usted me quiere decir ¿qué mierda? En qué me favorece a mí como mujer que se junten 50 cabras y anden corriendo con las pechugas al aire… No me aporta, no me identifica”, cerró.

Tras esto se refirió a una situación en donde manifestantes retiraron las vallas papales y arremetieron con sus cánticos contra Carabineros. En eso relató que, a través de la trasmisión televisada que vio de la marcha, observó como una joven se puso un objeto entre las piernas y comenzó a moverlo como si se tratase de un órgano sexual masculino. “Me pregunto en qué aportó esa mujer a la marcha de las mujeres, ¿qué ganamos nosotras con esa expresión? ¿qué ganamos nosotras con esa provocación? ¿Cuál fue el beneficio y la dignidad? Porque eso es perder el pudor”, sostuvo.

Estas palabras fueron recogidas por Catalina Pulido, quien se refirió a que no se puede pedir respeto si ellas faltan el respeto, “más aún cuando es mujer y Carabinera“, expresó.