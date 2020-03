View this post on Instagram

Hoy estuve visitando el CPF de San Joaquin; La cárcel de mujeres. Invitada por la defensoria penal y a propósito del 8M y 9M estuve llevando harto amor y un poquito de humor a un grupo de mujeres privadas de libertad. Con algunas pude conversar y abrazarnos, con otras sólo a través de las rejas. Mujeres conscientes de su realidad, de las razones que las llevaron a estar allá y con la esperanza viva de salir y comenzar de nuevo. Hay dias buenos dias y dias malos y en todos esta la capellana; la hermana Nelly; Nelly Leon, una mujer valiente y sorora q cuando vino el Papa dijo en su discurso que en Chile se encarcelaba la pobreza. Que gran mujer es la Hermana Nelly!❤️ Hay tantas mujeres bakanes! #DiaDeLaMujer #Fuimos2Millones #LasQuiero