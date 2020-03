Fue el pasado 6 de marzo cuando la actriz y humorista argentina Yamila Reyna confesó que había tenido un breve romance con el futbolista chileno Mark González, quien actualmente se encuentra en una relación con la bailarina Maura Rivera.

En esa oportunidad, la argentina aseguró que él le mintió para poder estar con ella, diciéndole que tenía más edad de la que realmente ostentaba.

Justamente sobre este tema la actriz conversó con AR13, donde explicó que ahora se arrepiente de haber contado esto, debido a que actualmente es compañera de Maura en el programa de Canal 13 “Bailando por un sueño“.

“Ay son esos momentos en que yo digo para qué cuento cosas si no debo. En verdad fue algo súper inocente, fue hace muchos años, antes de que él conociera a Maura y fue lo que yo conté. Me pareció muy gracioso que él me mintiera con la edad porque si no yo no lo iba a pescar”, dijo primero.

A esto agregó que “me incomoda porque puede que el programa lo saque al aire y esto incomode a Maura porque tengo la mejor buena onda con ella e igual con él. De hecho me los he topado en los pasillos del canal y siempre muy buena onda, ellos tienen una familia forjada. Es incómodo porque estamos en el mismo programa pero para mí no fue nada y para él menos porque te juro que fueron apenas dos besos y sería“, aseguró.

Finalmente señaló que para ellas éste no es un tema de conversación: “No, entre nosotras no. No es tema. Para Martín puede que sea tema pero para nosotras no”, concluyó.