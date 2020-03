View this post on Instagram

Hace un tiempo alguien me escribió "no eres sexy estas embarazada" y la verdad que me hizo pensar en la percepción que tienen algunas mujeres de ellas mismas y que creo que tiene que ver con esa misma represión que hemos sentido y vivido durante el transcurso de la historia y que influye en la autoestima llevando a la mujer a pasar a segundo plano! Me alegro que eso esté quedando atrás y que de a poco tomemos conciencia de lo que significa ser mujer de lo valiosas que somos, fuertes y poderosas.. Bellas y sexys!! Estar embarazada es hermoso… Poder crear y dar vida a otro ser humano es magnífico.. Y es un momento en donde la mujer es más mujer que nunca!mostrando todo su esplendor y esencia! ❤️💜💚. Aprovecho de saludar a todas las futuras mamitas🤰🏻cariños!! 📸@nathaliecsphotography 👗@shine_vestuario