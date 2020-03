Simón Oliveros se descargó tras sufrir agresión sexual: interpuso una denuncia

Una terrible situación fue la que vivió ayer el periodista de Mega Simón Oliveros, luego de que en pleno despacho fuera abusado sexualmente por una señora que estaba en el lugar, gritando consignas en contra del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

“La señora acaba de pasar por atrás mío. Perdonen, me voy a tomar unos segundos, la señora me acaba de meter el dedo en culo dos veces, lo voy a decir con esas palabras”, dijo en aquel momento.

Tras esto, el comunicador hizo sus descargos en conversación con el portal Página 7, donde declaró que “me enfoqué en mi reacción y no en lo que pudo haber pasado con ella. Es una reacción súper común en la sociedad, de no meternos, no involucrarnos, no me extraña (…) la gente se enfocó en mí, lo cual es bueno, porque era la víctima de la situación”.

Asimismo, el periodista reveló que no vio más a la persona que cometió la agresión, y que la gente del lugar se encargó de alejarla de aquel lugar.

Posteriormente, Oliveros se refirió al mensaje que entregó en ese momento, explicando que “se valoró que esto también se dijera en cámara, porque es importante señalar que esto no puede pasar en Chile, ni a un hombre, ni a una mujer, ni a un niño, ni a un abuelo, nadie. Nadie se puede sentir menoscabado porque una persona decidió que era su forma de expresarse“.

El periodista confesó también que luego de ser abusado sexualmente, fue hasta Carabineros para interponer una denuncia, la que será derivada a la Fiscalía.

“A nadie le tiene que extrañar lo que yo hice, ojalá sirva como ejemplo, porque cualquier persona, en este caso lo hice pensando en mi hija, si un compadre se siente con el derecho de tocarle el poto a mi hija u a otra persona, que tengan la obligación de denunciar este hecho, es lo que se debe hacer”, siguió comentando el profesional.

“Voy a enfrentarlo con valor y con coraje, y creo que reaccioné con un discurso político, porque eso fue lo que hice dentro de mi rabia. En un par de segundos dije ‘¿qué quiero hacer?’ y lo hice, y tuvo muy buena aceptación, desde autoridades a muchas mujeres, que me prestaron apoyo”, cerró el periodista.